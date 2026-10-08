Unfälle

Unfall auf A4: Lkw blockiert eine Fahrtrichtung

Ein Lastwagen blockiert nach einem Unfall beide Spuren der A4 in Richtung Osten. Die Sperrung dauert laut Polizei an.

Auf der A4 gab es einen Unfall. Die Ursache ist derzeit noch unklar. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Auf der A4 gab es einen Unfall. Die Ursache ist derzeit noch unklar. (Symbolbild)

Friedewald (dpa/lhe) - Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Friedewald und Wildeck-Hönebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind beide Fahrspuren in Richtung Osten gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, blockiert ein Lastwagen derzeit beide Fahrspuren. Weitere Fahrzeuge waren nicht involviert.

Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich nicht verletzt, hieß es. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Die Sperrung in Fahrtrichtung Osten wird nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch einige Zeit bestehen bleiben.

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