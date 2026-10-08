Unfall auf A4: Lkw blockiert eine Fahrtrichtung
Ein Lastwagen blockiert nach einem Unfall beide Spuren der A4 in Richtung Osten. Die Sperrung dauert laut Polizei an.
Friedewald (dpa/lhe) - Nach einem Unfall auf der A4 zwischen Friedewald und Wildeck-Hönebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind beide Fahrspuren in Richtung Osten gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, blockiert ein Lastwagen derzeit beide Fahrspuren. Weitere Fahrzeuge waren nicht involviert.
Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich nicht verletzt, hieß es. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar. Die Sperrung in Fahrtrichtung Osten wird nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch einige Zeit bestehen bleiben.