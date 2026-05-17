Unfall auf A7 bei Fulda – mindestens eine Person verletzt
Schwerer Crash auf der A7: Zwei Autos und ein Sattelzug sind beteiligt. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Fulda (dpa/lhe) - Mindestens ein Mensch ist durch einen Unfall auf der Autobahn 7 nahe Fulda schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren zwei Autos sowie eine Sattelzugmaschine an dem Unglück beteiligt. Rettungskräfte waren im Einsatz. Zur Unfallursache und zum genauen Hergang lagen zunächst keine Informationen vor.