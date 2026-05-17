Verkehr

Unfall auf A7 bei Fulda – mindestens eine Person verletzt

Schwerer Crash auf der A7: Zwei Autos und ein Sattelzug sind beteiligt. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Mindestens ein Mensch ist durch einen Unfall auf der Autobahn 7 nahe Fulda schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren zwei Autos sowie eine Sattelzugmaschine an dem Unglück beteiligt. Rettungskräfte waren im Einsatz. Zur Unfallursache und zum genauen Hergang lagen zunächst keine Informationen vor.

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