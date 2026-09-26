Unfälle

Unfall auf A96 - Frau lebensgefährlich verletzt

Rettungshubschrauber, Vollsperrung und ein hoher Schaden: Nach einem schweren Unfall auf der A96 kommt eine 37-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Eine 37 Jahre alte Frau wurde lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine 37 Jahre alte Frau wurde lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild)

Wangen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A96 bei Wangen sind vier Menschen verletzt worden. Eine 37-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Abend war ein 22-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in hohem Tempo von hinten in das Auto geprallt, in dem die Frau auf der Rückbank gesessen hatte. 

Auch die Fahrerin dieses Wagens, ein Beifahrer sowie der 22-Jährige aus dem anderen Auto wurden bei dem Unfall im Landkreis Ravensburg teils schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Angaben zufolge war die Fahrbahn in Richtung Memmingen zeitweise voll gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt
Crash mit Auto

Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Nach einem schweren Zusammenstoß bei Schlüchtern muss ein Motorradfahrer noch am Unfallort reanimiert werden. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallablauf klären.

23.08.2026

Zusammenstoß beim Wenden: Mann lebensgefährlich verletzt
Enzkreis

Zusammenstoß beim Wenden: Mann lebensgefährlich verletzt

Am Abend will ein Autofahrer auf einem Feldweg wenden. Es kommt zur Kollision mit einem weiteren Auto. Ein 51-Jähriger wird lebensbedrohlich verletzt.

21.05.2026

Unfall mit drei Fahrzeugen – fünf Menschen verletzt
Unfälle

Unfall mit drei Fahrzeugen – fünf Menschen verletzt

Rettungshubschrauber, Vollsperrung und mehrere Verletzte: Ein Autofahrer verliert auf der Bundesstraße 31 die Kontrolle. Was bisher bekannt ist.

14.03.2026

Mann bei Unfall auf A7 lebensgefährlich verletzt
Unfälle

Mann bei Unfall auf A7 lebensgefährlich verletzt

In Nordhessen prallt ein Van gegen einen Lastwagen. Zwei Insassen werden schwer verletzt.

23.07.2025

Fahrer nach Auffahrunfall in Lebensgefahr
Autobahn 6

Fahrer nach Auffahrunfall in Lebensgefahr

Ein Fahrer übersieht nach Polizeiangaben einen Lastwagen und fährt diesem ungebremst auf. Die Verletzungen sind lebensbedrohlich.

30.01.2025