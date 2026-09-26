Unfall auf A96 - Frau lebensgefährlich verletzt
Rettungshubschrauber, Vollsperrung und ein hoher Schaden: Nach einem schweren Unfall auf der A96 kommt eine 37-Jährige mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Was ist passiert?
Wangen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A96 bei Wangen sind vier Menschen verletzt worden. Eine 37-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Abend war ein 22-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in hohem Tempo von hinten in das Auto geprallt, in dem die Frau auf der Rückbank gesessen hatte.
Auch die Fahrerin dieses Wagens, ein Beifahrer sowie der 22-Jährige aus dem anderen Auto wurden bei dem Unfall im Landkreis Ravensburg teils schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Angaben zufolge war die Fahrbahn in Richtung Memmingen zeitweise voll gesperrt.