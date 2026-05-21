Enzkreis

Zusammenstoß beim Wenden: Mann lebensgefährlich verletzt

Am Abend will ein Autofahrer auf einem Feldweg wenden. Es kommt zur Kollision mit einem weiteren Auto. Ein 51-Jähriger wird lebensbedrohlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr. (Symbolbild)

Ötisheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Enzkreis ist ein 51 Jahre alter Fahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Zuvor hatte der Fahrer des anderen Autos am Abend versucht, über einen Feldweg zu wenden, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenprall wurde der 51-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. 

Der Mann musste befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn von der Unfallstelle auf einer Landstraße in Ötisheim in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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