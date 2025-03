Motorradfahrer bei Kollision mit wendendem Auto verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist in Frankfurt in ein wendendes Auto gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin des Autos zum Wenden mit ihrem Wagen rückwärts in einen Feldweg im Stadtteil Unterliederbach gefahren. Als das Auto quer zur Fahrbahn stand, sei der Motorradfahrer gegen den Wagen geprallt.