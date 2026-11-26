Unfall auf der A6 bei Mannheim mit zwei Verletzten
Am Morgen stoßen vier Fahrzeuge zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Rastanlage Hockenheimring zusammen. Was bislang über den Unfall bekannt ist.
Hockenheim (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 6 bei Mannheim sind drei Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist bisher noch unklar wie genau es zu dem Unfall am Morgen zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Rastanlage Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis) kam.
Zuvor hatte der «Mannheimer Morgen» berichtet. Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Einer Sprecherin der Polizei zufolge kam es zu keinem größeren Stau.