Hockenheim (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 6 bei Mannheim sind drei Autos und ein Lastwagen zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist bisher noch unklar wie genau es zu dem Unfall am Morgen zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Rastanlage Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis) kam.