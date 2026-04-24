Verkehr

Unfall bei Gießen – vier Verletzte, darunter ein Kind

Landstraße gesperrt, Rettungshubschrauber im Einsatz: Bei einem Frontalzusammenstoß bei Gießen sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Was die Polizei bisher weiß.

Eine Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße nahe Buseck (Landkreis Gießen) sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein sieben Jahre altes Kind. Nach Angaben der Polizei geriet eine 69 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag gegen 17.45 Uhr zwischen Alten-Buseck und Großen-Buseck aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei streifte sie zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte kurz darauf frontal mit einem weiteren Wagen.

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Die 69-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. In dem anderen Auto wurden eine 40 Jahre alte Frau und das Kind verletzt und ebenfalls in Kliniken gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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