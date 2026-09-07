Unfall

Unfall mit gestohlenem Pick-up – Trike-Fahrer stirbt

Ein gestohlener Pick-up, Alkohol und Drogen: Bei einem Frontalzusammenstoß stirbt ein Trike-Fahrer. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände.

Bei dem Unfall starb ein 55 Jahre alter Trike-Fahrer. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Bei dem Unfall starb ein 55 Jahre alter Trike-Fahrer. (Symbolbild)

Stadthagen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Schaumburg ist ein 55 Jahre alter Trike-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ein 44-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen Pick-up und Trike in Stadthagen-Wendthagen in einer Kurve frontal zusammen. Wie genau es dazu kam, werde noch ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pick-up gestohlen war. Den unverschlossenen Wagen soll der 44-Jährige am Sonntag kurz vor dem Unfall in Heuerßen entwendet haben. Zudem soll er unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben. Auch besitzt er keine Fahrerlaubnis.

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