Geflüchtet

Unfall mit sieben Fahrzeugen auf A 7 - ein Fahrer flüchtet

Auf einen Unfall eines 19-jährigen Autofahrers folgen Kollisionen mit insgesamt sieben weiteren Fahrzeugen, ein Mensch wird verletzt. Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrer.

Die Polizei sucht nun nach dem geflüchteten Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei sucht nun nach dem geflüchteten Autofahrer. (Symbolbild)

Kassel/Staufenberg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit insgesamt sieben Fahrzeugen auf der Autobahn 7 nahe Staufenberg ist eine Frau leicht verletzt worden. Einer der beteiligten Autofahrer flüchtete vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nun nach Zeugen. 

Zunächst habe ein 19-jähriger Autofahrer am frühen Morgen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei mit dem Wagen gegen die rechte Schutzplanke geprallt und entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen geblieben. 

Als ein weiterer Autofahrer dem Fahrzeug des 19-Jährigen ausweichen wollte, touchierte sein Wagen nach Angaben der Polizei das Auto eines 64-jährigen Mannes. Der bislang Unbekannte sei daraufhin von der Unfallstelle geflüchtet und weiter in Richtung Norden gefahren. 

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Im Anschluss seien drei weitere Autos und ein Transporter miteinander kollidiert. Eine 24-jährige Frau sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen Beteiligten blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. 

Wegen der umfangreichen Bergungsarbeiten wurde die A 7 für mehrere Stunden voll gesperrt. Es sei ein Sachschaden von rund 140.000 Euro entstanden.

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