Verkehrsunfälle

Unfall mit Tiertransporter - Fahrer verletzt

Am frühen Morgen biegt ein Tiertransporter von einem Bauernhof in eine Straße ein. Dabei kommt es zur Kollision mit einem Auto - die für einen der Fahrer in der Klinik endet.

Ein Fahrer kam nach dem Unfall in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Fahrer kam nach dem Unfall in eine Klinik. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Tiertransporter ist einer der Fahrer verletzt worden. Der Verletzte kam nach dem Unfall bei Göppingen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer welches Fahrzeuges es war, konnte er bislang nicht sagen. 

Auf einem Bauernhof sei der Transporter zuvor beladen worden. Beim Auffahren auf die Straße sei er dann zu weit ausgeschert und mit dem entgegenkommenden Wagen kollidiert. Die Seite des Autos soll dadurch aufgerissen worden sein.

