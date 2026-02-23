Unfall mit Tiertransporter - 13 Schweine tot
Ein Tiertransporter mit 80 Schweinen an Bord verunglückt in Lich. Mehr als ein Dutzend Tiere kommen ums Leben.
Gießen/Lich (dpa/lhe) - Im Zuge eines Unfalls mit einem Tiertransporter sind in Mittelhessen 13 Schweine gestorben. Der Wagen mit 80 Tieren an Bord sei auf einem Feldweg in Lich ins Straucheln geraten und umgekippt, sagte ein Polizeisprecher.
Laut den Angaben starben fünf Schweine direkt bei dem Unfall am frühen Sonntagabend im Ortsteil Eberstadt. «Acht weitere wurden durch einen hinzugezogenen Amtsveterinär notgeschlachtet», erklärte der Sprecher. Der Fahrer blieb demnach unverletzt.
Die restlichen Tiere seien wieder eingefangen worden. Verkehrsbehinderungen habe es nicht gegeben, da der Unfall sich auf dem Feldweg ereignet habe.