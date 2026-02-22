Sattelzug mit Schweinen verunglückt
Ein Tiertransporter verunglückt am Abend im Kreis Gießen. Die örtliche Feuerwehr hilft dabei, die Tiere wieder einzufangen. 13 Schweine überleben den Unfall nicht.
Lich-Eberstadt (dpa) - Ein Tiertransporter mit 80 Schweinen an Bord ist am Abend im Landkreis Gießen verunglückt. Der Fahrer blieb unverletzt, 13 Tiere seien bei dem Unfall in Lich-Eberstadt aber verendet, teilte die Polizei in Gießen mit.
Etliche Schweine seien zunächst frei herumgelaufen, nachdem der Anhänger des Lastzuges umgekippt sei. Die örtliche Feuerwehr habe geholfen, die Tiere wieder einzufangen. Mit Leitern hätten die Einsatzkräfte dann eine Art Pferch gebaut, wo die Schweine bis zur Verladung in einen neuen Transporter zur Ruhe kommen konnten, sagte eine Polizeisprecherin. Da der Unfall auf einem Feldweg passiert sei, habe es keine größeren Verkehrsbehinderungen gegeben.