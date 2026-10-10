Unfall mit vier Autos – eine Tote, mehrere Schwerverletzte

Korbach (dpa/lhe) - Eine Frau ist bei einem Unfall mit vier Autos auf der Bundesstraße 252 nahe Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwerst verletzt, drei andere schwer, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren neun Menschen an dem Unfall am Samstagmittag beteiligt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein mit drei Menschen besetztes Auto zwischen Korbach und Dorfitter in den Gegenverkehr. Dort streifte es einen entgegenkommenden Wagen und stieß anschließend frontal mit einem weiteren Auto zusammen. Auch der gestreifte Wagen prallte danach gegen ein anderes Fahrzeug. Die Beifahrerin des ersten Autos starb noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Insassen kamen schwerst verletzt in Krankenhäuser. Drei Menschen aus den übrigen Fahrzeugen wurden schwer verletzt, weitere leicht.