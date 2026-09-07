Unfall von Polizeiauto bei Verfolgungsjagd - zwei Verletzte
Bei einer Verfolgungsjagd nahe Krauchenwies hat ein Polizeiauto einen Unfall. Der Fahrer des flüchtigen Wagens entkommt.
Krauchenwies (dpa/lsw) - Ein Polizeiauto ist bei einer Verfolgungsjagd in der Nähe von Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) von der Fahrbahn abgekommen. Beide Polizisten im Wagen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.
Demnach hatte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag bei Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ein Auto kontrollieren wollen, das zunächst auch langsamer fuhr. Dann aber habe der Fahrer Gas gegeben, sodass die Polizisten zur Seite ausweichen mussten. Der Autofahrer flüchtete daraufhin laut Polizei, und die beiden Beamten verfolgten ihn mit dem Polizeiwagen. In einer Linkskurve sei das Polizeiauto dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Feld stehen geblieben.
Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Unfall nach aktuellem Kenntnisstand kein Fremdverschulden. Der flüchtige Fahrer wurde demnach nicht mehr gefasst. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.