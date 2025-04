Unfallfahrer flüchtet mit Taxi

Gemünden (dpa/lhe) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 49 in Osthessen soll ein Autofahrer nach Polizeiangaben mit einem Taxi geflüchtet sein. Der Mann habe in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen eine Leitplanke gefahren, teilten die Beamten mit. Ersthelfer, Feuerwehr und Polizei fanden am Unfallort am Ohmtaldreieck nur das leere Fahrzeug, auch die Suche mit einem Polizeihund blieb ohne Ergebnis.