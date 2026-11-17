Unfallflucht - 12-jähriger Radfahrer verletzt
Ein Junge ist mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Auto überholt wird.
Weiterstadt (dpa/lhe) - Ein 12 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Weiterstadt im Kreis Darmstadt-Dieburg verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer flüchtete vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nach Zeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 12-Jährige am Montagmorgen mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen sein, als sein Weg auf Höhe eines Kreisverkehrs von einem überholenden Auto geschnitten worden sei. Der Junge sei gestürzt und habe sich verletzt. Der Autofahrer flüchtete laut Polizei unmittelbar nach dem Unfall in unbekannte Richtung.