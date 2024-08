Unfallklinik veranstaltet «Tag der Inklusion»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Pünktlich zu den Paralympics in Paris rückt die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) in Frankfurt das Thema «Sport mit Handicap» in den Mittelpunkt. Bei einem «Tag der Inklusion» an diesem Samstag (31. August) können sich Bürgerinnen und Bürger - ob mit oder ohne körperliche Einschränkungen - auf vielfältige Weise informieren.