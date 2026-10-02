VfB-Keeper wieder fit

«Unfassbar gut»: Seimens großer Schritt nach vorn

Stuttgarts Torwart-Talent Dennis Seimen ist zurück - und überglücklich. Trainer Sebastian Hoeneß erklärt den weiteren Fahrplan für die junge Nummer eins der Schwaben.

Zurück im VfB-Tor: Eigengewächs Dennis Seimen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zurück im VfB-Tor: Eigengewächs Dennis Seimen. (Archivbild)

Aspach/Stuttgart (dpa/lsw) - Dennis Seimen strahlte im Regen von Aspach über das ganze Gesicht. «Unfassbar gut» habe sich dieses Comeback angefühlt, sagte der junge Keeper des VfB Stuttgart. Nach rund zweieinhalb Monaten Verletzungspause kehrte Seimen beim 5:0 (3:0) im Testspiel gegen Greuther Fürth zumindest schon mal für 70 Minuten ins Tor zurück. Ob er auch am 10. Oktober in der Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn ran darf, will Coach Sebastian Hoeneß aber erst nach weiteren Trainingseindrücken entscheiden.

Seimen habe ihm «gut gefallen», sagte Hoeneß. «Wir sind froh, dass er zurück ist.» Der 20-Jährige habe eine «unaufgeregte, ordentliche Leistung» gezeigt. Und dennoch: Der Trainer will nichts überstürzen. «Wir lassen uns in keinster Weise unter Druck setzen», erklärte Hoeneß und verwies noch mal auf die lange Ausfallzeit des Toptalents. «Dennis wird in Kürze spielen», versicherte Hoeneß. Ob schon in Paderborn, wo Seimen vergangene Saison auf Leihbasis spielte und einen weiteren Entwicklungssprung machte, werde man noch sehen.

Sebastian Hoeneß will Dennis Seimen behutsam wieder aufbauen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Sebastian Hoeneß will Dennis Seimen behutsam wieder aufbauen. (Archivbild)

Bredlow soll weiter seine Spiele bekommen

Eigengewächs Seimen war vor der Saison zur Stuttgarter Nummer eins befördert worden, musste wegen seiner Oberschenkelverletzung bisher aber noch auf das Pflichtspieldebüt für die VfB-Profis warten. Der routinierte Fabian Bredlow vertrat ihn in der ersten Saisonphase - und soll nach mehreren überzeugenden Auftritten auch künftig seine Einsätze bekommen.

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Seimen werde «viele Spiele machen, aber auch nicht alle», kündigte Hoeneß an. Das sei angesichts des üppigen Programms und der noch überschaubaren Erfahrung des jungen Torwarts immer klar gewesen, so der 44-Jährige. 

VfB-Sportdirektor Christian Gentner bescheinigte Seimen derweil großen Fleiß auf seinem Weg zurück ins Tor. «Sehr, sehr hart» habe er dafür gearbeitet, erklärte Gentner. Im Test gegen Fürth, in dem er allerdings so gut wie nichts auf sein Tor bekam, habe Seimen nun wieder «erste Schritte und Gehversuche» gemacht.

Es sei «schon noch mal ein bisschen was anderes gewesen als ins Training zu gehen», berichtete Seimen nach seinem Auftritt am Donnerstagabend. Allen habe dieser Test gutgetan, sagte er - und strahlte im Regen munter weiter.

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