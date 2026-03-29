Ungemütlicher Wochenstart in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt regnerisch und ungemütlich. Der Sonntag startet dem Deutschen Wetterdienst zufolge mit einzelnen Schauern. Bei maximal acht bis elf Grad sollen diese im Tagesverlauf jedoch nachlassen. In der Nacht zum Montag könnte es in den höchsten Lagen schneien, dann wird es auch glatt.

Am Montag rechnen die Meteorologen mit bewölktem Himmel und wiederholten Schauern. Dabei werde auch Graupel oder im Bergland Schneeregen erwartet. Zudem könnte es vereinzelt gewittern. In der Nacht zum Dienstag könnte es erneut glatt auf den Straßen werden, in den Hochlagen soll es bei zwei bis minus zwei Grad schneien oder zu Schneeregen kommen.

Schauer sowie Schnee und Schneeregen in den höheren Lagen erwarten die Hessinnen und Hessen auch am Dienstag. Dabei werden Höchstwerte zwischen acht und elf Grad erwartet.