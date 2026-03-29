Wetter

Ungemütlicher Wochenstart in Hessen erwartet

Regnerisch, kühl und teils glatt: In Hessen bleibt das Wetter ungemütlich. Wo in den kommenden Tagen sogar Schnee und Schneeregen möglich sind.

Dunkle Wolken zeigen sich in den kommenden Tagen vermehrt über Hessen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Dunkle Wolken zeigen sich in den kommenden Tagen vermehrt über Hessen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt regnerisch und ungemütlich. Der Sonntag startet dem Deutschen Wetterdienst zufolge mit einzelnen Schauern. Bei maximal acht bis elf Grad sollen diese im Tagesverlauf jedoch nachlassen. In der Nacht zum Montag könnte es in den höchsten Lagen schneien, dann wird es auch glatt. 

Am Montag rechnen die Meteorologen mit bewölktem Himmel und wiederholten Schauern. Dabei werde auch Graupel oder im Bergland Schneeregen erwartet. Zudem könnte es vereinzelt gewittern. In der Nacht zum Dienstag könnte es erneut glatt auf den Straßen werden, in den Hochlagen soll es bei zwei bis minus zwei Grad schneien oder zu Schneeregen kommen. 

Schauer sowie Schnee und Schneeregen in den höheren Lagen erwarten die Hessinnen und Hessen auch am Dienstag. Dabei werden Höchstwerte zwischen acht und elf Grad erwartet.

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