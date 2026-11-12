Unglaublich: Eintracht-Profi kennt Fußball-Gott Meier nicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unglaublich, aber wahr: Für einen Profi von Eintracht Frankfurt war die von den Fans als «Fußball-Gott» verehrte Vereinslegende Alexander Meier ein völlig unbeschriebenes Blatt. «Das war Raphael Onyedika. Ihm war der Alex kein Begriff», berichtete Eintracht-Trainer Adi Hütter im Logentalk von «Hit Radio FFH».

Und so sorgte der Neuzugang vom FC Brügge vor einigen Wochen im Training für großes Gelächter, als er den früheren Bundesliga-Torschützenkönig und heutigen Assistenztrainer der Hessen fragte, ob dieser früher auch mal Fußball gespielt habe. «Der Alex hat ein paar Dinger reingehauen, da hat sich Raphael gedacht: Oh. Jetzt sieht er das natürlich ganz anders», erzählte Hütter mit einem Schmunzeln.

Zugleich äußerte der 56 Jahre alte Fußball-Lehrer ein wenig Verständnis für die Unwissenheit des Nationalspielers aus Nigeria und nahm diesen in Schutz: «Die Jungs beschäftigen sich oft nicht so mit den früheren Zeiten, sondern befassen sich eher mit der Gegenwart. Außerdem war er ein paar Jahre in Belgien und vorher noch nie in der Bundesliga. Daher war ihm der Alex kein Begriff.»

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