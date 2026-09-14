Unterricht am ersten Schultag fällt nach Einbruch aus

Salach (dpa/lsw) - Wegen eines Einbruchs an einer Schule in Salach (Landkreis Göppingen) ist der Unterricht am ersten Tag nach den Sommerferien ausgefallen. Am Sonntag seien unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eingestiegen, teilte die Polizei mit. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Wegen der laufenden Ermittlungen fiel der Unterricht aus. Die Schule richtete eine Notbetreuung ein.