Unwetter führt zu Unfall auf der A66

Schlüchtern (dpa/lhe) - Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) für Verkehrsbehinderungen besorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers verloren die Fahrer mutmaßlich während eines Hagelschauers die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen waren insgesamt sechs Autos und ein Sattelzug beteiligt, sie standen teilweise quer auf der Fahrbahn. Mehrere Personen wurden demnach leicht verletzt. Zwischenzeitlich musste die A66 in Richtung Hanau voll gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.