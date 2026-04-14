Verstoß gegen Schulpflicht

Urlaub statt Schule - Kinder krankgemeldet

Ferienverlängerung mit Folgen: Mehrere Erziehungsberechtigte melden ihre Kinder krank, um länger zu verreisen. Das fällt bei der Einreisekontrolle am Flughafen Memmingen auf.

Am Flughafen Memmingen konnten mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt werden. (Symbolbild) Foto: Andreas Gebert/dpa
Am Flughafen Memmingen konnten mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt werden. (Symbolbild)

Memmingen (dpa) - Mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht sind nach den Osterferien im Rahmen der regulären Einreisekontrollen am Flughafen Memmingen festgestellt worden. Zehn Erziehungsberechtigte hatten demnach die Ferien ihrer schulpflichtigen Kinder verlängert und kehrten erst am Montag aus dem Urlaub zurück, wie die Polizei mitteilte.

In allen Fällen wurden die Kinder demnach am Montag nach den Ferien wahrheitswidrig in den jeweiligen Schulen krankgemeldet. Die Erziehungsberechtigten müssten den Angaben zufolge mit Geldbußen rechnen.

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