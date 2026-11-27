Ulm (dpa/lsw) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Auftragskiller wird vor dem Landgericht Ulm am Freitag (ab 8.30 Uhr) das Urteil erwartet. Der 38-Jährige soll es auf einen Döner-Imbissbesitzer in Göppingen abgesehen haben - die Polizei stoppte den mutmaßlichen Auftragskiller aber vorher, weil er mit defektem Licht und ohne Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs war. Angeklagt ist der 38-Jährige, weil er sich bereit erklärt haben soll, ein Verbrechen zu begehen - das ist im deutschen Strafrecht nach Paragraf 30 des Strafgesetzbuches strafbar.

Der Mann war im Februar auf der Autobahn 81 bei Weinsberg im Kreis Heilbronn von der Polizei gestoppt worden, weil er zusammen mit einem Begleiter in einem auffälligen Auto unterwegs war. Die beiden versuchten, sich der Polizei zu entziehen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten dann eine Pistole mit scharfer Munition sowie ein Schnellfeuergewehr und ein dazugehöriges gefülltes Magazin.

Imbissbesitzer im Visier

Die Ermittler werteten daraufhin die Navigationsdaten aus. Dabei stellten sie fest, dass die beiden auf dem Weg zu dem Döner-Imbiss gewesen sein sollen. Auf den Betreiber dort war bereits vier Wochen zuvor geschossen worden, das Projektil verfehlte den Imbissbesitzer damals aber. Diese Tat soll auf das Konto von drei jungen Männern gehen, gegen die vor dem Landgericht Ulm ein separates Verfahren läuft.

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