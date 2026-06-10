Nachbarschaftsstreit

Urteil in Ellwangen nach Hammerangriff auf Nachbarn erwartet

Ein 47-Jähriger soll seinen Nachbarn mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt haben. Angeklagt ist er unter anderem wegen versuchten Mordes. Das Gericht verkündet nun sein Urteil.

Das Landgericht Ellwangen will ein Urteil verkünden. (Archivbild) Foto: Uwe Kempf/dpa
Das Landgericht Ellwangen will ein Urteil verkünden. (Archivbild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Das Landgericht Ellwangen fällt voraussichtlich heute (ab 9.30 Uhr) das Urteil gegen einen 47-Jährigen, der wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt ist. Er soll versucht haben, einen Nachbarn mit einem Hammer zu erschlagen. 

Der Anklage zufolge hat der Mann dem Opfer in Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) an der Kellertreppe des Wohnhauses aufgelauert, in dem beide leben. Er sei mit einer Perücke und einem Schal verkleidet gewesen und habe dem Nachbarn unter Einfluss von Kokain und Cannabis mit einem Zimmermannshammer wuchtig gegen die Stirn geschlagen.

Heftige Verletzungen nach Angriff

Das 54 Jahre alte Opfer konnte zwar weitere Schläge abwehren, erlitt aber weitere Treffer am Körper. Durch den Kampf verloren beide Männer das Gleichgewicht und stürzten die Kellertreppe hinunter. Eine Nachbarin, die auf den Streit aufmerksam wurde, verständigte Polizei und Rettungskräfte. Der schwer verletzte 54-Jährige wurde mit einem Schädelbruch, einer ausgekugelten Schulter und mehreren Prellungen in eine Klinik gebracht. Auch der Angeklagte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Er wurde später verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. 

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Hintergrund der Attacke ist der Staatsanwaltschaft zufolge offenbar ein langjähriger Nachbarschaftsstreit. Für den Tag nach dem Angriff war ein Berufungsverfahren vor dem Landgericht Ellwangen geplant. Hier ging es um einen Angriff des Angeklagten gegen die Ehefrau des Nachbarn. Das Amtsgericht Crailsheim hatte ihn zu einer Strafe von 3.000 Euro verurteilt.

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