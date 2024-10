Vampir-Romanze «Love Sucks» ist blutig und mutig

Köln (dpa) - Es geht schon schaurig los: Auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte wacht die kleine Zelda mitten in der Nacht im Auto auf. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter und sieht, wie diese hinter einem Lastwagen von einem Vampir angegriffen und getötet wird. Nach dieser düsteren Rückblende startet die neue ZDF-Serie «Love Sucks» im Frankfurt am Main der Gegenwart. Die acht Folgen sind ab Freitag zunächst in der Mediathek abrufbar.