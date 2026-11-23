Kronau (dpa/lsw) - Vier Tage nach einem schweren Unfall mit einem Toten auf der Autobahn 5 bei Kronau (Landkreis Karlsruhe) liegt ein schwer verletzter Säugling immer noch im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem getöteten Fahrer um den 34 Jahre alten Vater des Kindes. Die 33 Jahre alte Mutter sei bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Der Mann wollte den Angaben zufolge am Donnerstagabend einen Lastwagen überholen, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und damit gegen die Leitplanke prallte. Das Auto wurde daraufhin zurück auf die rechte Spur geschleudert, wo ein Lastwagen es erfasste. Der 34-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Frau und das Kind kamen ins Krankenhaus. Wie es der Mutter inzwischen geht, blieb zunächst unklar.