Vatertagsfeier eskaliert auf dem Rhein – mehrere Verletzte

Eltville (dpa/lhe) - Ein Vatertags-Ausflug mit einem Partyschiff auf dem Rhein hat für mehrere Menschen mit einer handfesten Auseinandersetzung geendet. Etwa acht Fahrgäste seien leicht verletzt vom Rettungsdienst behandelt worden, teilte das Hessische Polizeipräsidium mit.

Etwa 400 Menschen waren mit dem Schiff unterwegs gewesen, am frühen Abend kam es aus bislang ungeklärten Gründen dann zu einem Streit. Dabei wurde den ersten Ermittlungen zufolge auch ein Reizspray versprüht. In Eltville-Erbach mussten mehrere Menschen das Schiff verlassen, bevor dieses weiter nach Mainz fuhr. Weitere Informationen zu dem Vorfall waren der Polizei zunächst nicht bekannt.