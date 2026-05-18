Ausflugsschiff

Vatertagsfeier eskaliert auf dem Rhein – mehrere Verletzte

Mehrere hundert Menschen feiern auf einem Partyschiff, dann kommt es zu einem Streit. Für einige ist die Party anschließend zu Ende.

Mehrere Menschen wurden bei der Auseinandersetzung auf dem Rhein leicht verletzt. (Illustration) Foto: Hannes P Albert/dpa
Mehrere Menschen wurden bei der Auseinandersetzung auf dem Rhein leicht verletzt. (Illustration)

Eltville (dpa/lhe) - Ein Vatertags-Ausflug mit einem Partyschiff auf dem Rhein hat für mehrere Menschen mit einer handfesten Auseinandersetzung geendet. Etwa acht Fahrgäste seien leicht verletzt vom Rettungsdienst behandelt worden, teilte das Hessische Polizeipräsidium mit. 

Etwa 400 Menschen waren mit dem Schiff unterwegs gewesen, am frühen Abend kam es aus bislang ungeklärten Gründen dann zu einem Streit. Dabei wurde den ersten Ermittlungen zufolge auch ein Reizspray versprüht. In Eltville-Erbach mussten mehrere Menschen das Schiff verlassen, bevor dieses weiter nach Mainz fuhr. Weitere Informationen zu dem Vorfall waren der Polizei zunächst nicht bekannt.

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