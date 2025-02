Verbände fordern von CDU «menschenrechtliche Brandmauer»

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor Beginn des CDU-Parteitags in Berlin kritisieren Flüchtlings- und Sozialverbände die Diskussionen um die Pläne einer verschärften Migrationspolitik. Auch Verbände aus Hessen gehören zu den Unterzeichnern.«Stehen Sie zu Ihren christlichen und demokratischen Werten und bewahren Sie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zum Wohle aller Menschen in Deutschland», heißt es in einem Schreiben.