Verbände warnen: Schwarzmarkt gefährdet Lotto-Förderung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessische Sozial- und Sportverbände trommeln gemeinsam mit Lotto Hessen für eine schärfere Gangart im Kampf gegen illegales Glücksspiel. Sport und Kultur, Soziales, Denkmal- und Umweltschutz würden jährlich mit dreistelligen Millionenbeträgen aus Lotto-Mitteln gefördert, erklärten die Organisationen. Sie unterzeichneten den Appell «Gemeinsam für Hessens Gemeinwohl» mit Blick auf die bevorstehende Reform der deutschen Glücksspielregulierung.

An der Initiative beteiligen sich neben Lotto Hessen auch der Landessportbund, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und der hessische Jugendring. Zu den rund 20 Unterstützern zählen den Angaben zufolge das Landesamt für Denkmalpflege, das Rheingau Musik Festival, die Sportstiftung Hessen und der Verein Eintracht Frankfurt.

Lorz: Ehrenamtliches Engagement ohne Lotto-Prinzip nicht denkbar

«Aus jedem Euro Spieleinsatz fließen bei Lotto Hessen rund 20 Prozent unmittelbar in die Förderung von Sport, Kultur, Sozialem, die Jugendarbeit sowie den Denkmal- und Umweltschutz», heißt es in dem Appell. Hinzu komme die Lotteriesteuer. Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) erklärte: «Diese Lotto-Mittel leisten einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhalt in Hessen. Gerade ehrenamtliches Engagement wäre ohne dieses Lotto-Prinzip vielfach gar nicht denkbar.»

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Doch das Lotto-Prinzip gerate wegen des wachsenden Schwarzmarktes beim Glücksspiel massiv unter Druck, heißt es in dem Appell. «Diese Schwarzmarktangebote kassieren den Spieleinsatz, geben aber nichts zurück: keine Steuern, keinen Jugend- und Verbraucherschutz, keine Gemeinwohlfinanzierung», argumentieren die Unterzeichner.

Appell: Glücksspiel auch mit Werbung in legalen Markt lenken