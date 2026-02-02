Verbindungsrampe am Frankfurter Nordwestkreuz gesperrt
Autofahrer müssen am Nordwestkreuz Frankfurt im Februar Umwege einplanen: Wegen Arbeiten an Hochspannungsleitungen wird eine Verbindungsrampe gesperrt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Der Verkehr auf der Autobahn 66 am Nordwestkreuz Frankfurt wird im Februar erneut eingeschränkt. Grund dafür seien Arbeiten an Hochspannungsleitungen, die über die Autobahn führen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Vom 2. bis zum 28. Februar wird demnach die Verbindungsrampe von der A5 in Fahrtrichtung Basel zur A66 in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Die Sperrung sei kurzfristig notwendig geworden, hieß es. Die Umleitung erfolge über das Frankfurter Westkreuz und das Eschborner Dreieck auf die A66.
Zudem werde die Verbindungsrampe von der A5 in Fahrtrichtung Basel zur A66 in Fahrtrichtung Eschborner Dreieck bis zum 8. Februar jeweils nachts gesperrt. Erste Arbeiten hätten bereits im Januar begonnen. Voraussichtlich bis Juli dieses Jahres sollen sie noch andauern. In diesem Zeitraum komme es zu mehreren kurzzeitigen Einschränkungen des Verkehrs. Über die weiteren Einschränkungen will die Autobahn GmbH gesondert informieren, hieß es.