Obduktion abgeschlossen

Verbrannter Mann identifiziert - das weiß man über den Toten

Ein Mann steht auf einer Straße in Karlsruhe in Flammen. Nun sind die Ermittler ein Stück weiter. Einige Fragen sind aber noch offen.

Auch einige Tage nach dem Vorfall sind die Spuren noch zu sehen. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Auch einige Tage nach dem Vorfall sind die Spuren noch zu sehen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei dem Mann, der in Karlsruhe auf einer Straße verbrannt ist, handelt es sich um einen 49-Jährigen. Er stamme den Erkenntnissen zufolge aus dem Obdachlosenmilieu, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine Zeugenaussage deute darauf hin, dass der Mann früher psychisch auffällig gewesen sei. Ob er vor dem Vorfall am Sonntagabend Drogen oder Alkohol genommen habe, werde noch geprüft.

Bild

Augenzeugen hatten den Mann nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei brennend auf einer Straße gesichtet. Dann sei er zusammengebrochen. Er starb noch an Ort und Stelle. Die Leiche wurde obduziert.

«Wir gehen von einer Selbstverbrennung aus», sagte der Sprecher. Andere mögliche Ursachen würden zwar noch geprüft, es gebe bisher allerdings keine Hinweise darauf. So etwas habe es in den vergangen zehn Jahren nicht im Zuständigkeitsbereich der Karlsruher Staatsanwaltschaft gegeben, sagte der Sprecher. Fremdverschulden hatten die Ermittler frühzeitig ausgeschlossen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Obduktion nach Brand in Karlsruhe – Wer ist der Tote?
Obduktion abgeschlossen

Obduktion nach Brand in Karlsruhe – Wer ist der Tote?

Ein Mann verbrennt auf offener Straße in Karlsruhe. Die Obduktion ergibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Weitere Fragen sind offen.

22.04.2026

Mann in Flammen stirbt - So gehen die Ermittler nun vor
Obduktion angeordnet

Mann in Flammen stirbt - So gehen die Ermittler nun vor

War es Selbstverbrennung oder ein Unglück? Nach dem Vorfall in Karlsruhe haben die Behörden ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Was das heißt und ob es eine passende Vermisstenmeldung gibt.

21.04.2026

Müllberg in Karlsruher Entsorgungsbetrieb in Flammen
Brände

Müllberg in Karlsruher Entsorgungsbetrieb in Flammen

In einem Entsorgungsbetrieb brennt ein großer Müllberg. Die Feuerwehr in Karlsruhe verhindert ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude.

12.07.2025

Polizist erschoss wohl Ehefrau: Obduktion abgeschlossen
Nach Streit

Polizist erschoss wohl Ehefrau: Obduktion abgeschlossen

Zwei Leichen und eine Waffe werden in einem Haus in Lahr gefunden. Nach einer Obduktion bestätigen sich bisherige Annahmen.

20.05.2025

Opfer nach tödlichem Zugunglück identifiziert
Brennende Bahn

Opfer nach tödlichem Zugunglück identifiziert

Drei Tote, mehrere Verletzte und zwei ausgebrannte Fahrzeuge: Nach dem Stadtbahnunglück nahe Karlsruhe haben die Ermittler abschließend geklärt, wer die Opfer sind. Viele Fragen sind aber noch offen.

14.03.2025