Verbraucherzentrale: Deutlich mehr Anfragen wegen Betrugs
Fast 100.000 Menschen haben sich 2025 an die Verbraucherzentrale gewandt. Einige davon wegen Betrugs im Internet. In dem Bereich sind die Zahlen besonders gestiegen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen haben sich 2025 deutlich öfter mit Anfragen und Beschwerden zu Kriminalität und Betrug im Internet an die Verbraucherzentrale gewandt als im Jahr zuvor. Es falle auf, dass die Themen «aufgedrängte Verträge und Kriminalität und Betrug im Internet» überproportional angestiegen seien, sagte Philipp Wendt, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen.
Die Anfragen, Beratungen und Beschwerden in dem Bereich seien im Vergleich zum Vorjahr um etwa 50 Prozent hochgegangen. «Aus unserer Sicht ist das Problem Betrug im Internet ein Riesenproblem für Verbraucherinnen und Verbraucher», sagte Wendt.
Insgesamt wandten sich nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 93.500 Menschen an die Verbraucherzentrale Hessen. Das seien etwa 4.000 Kontakte und damit vier Prozent mehr gewesen als 2024, sagte Wendt.