Beratung

Verbraucherzentrale: Deutlich mehr Anfragen wegen Betrugs

Fast 100.000 Menschen haben sich 2025 an die Verbraucherzentrale gewandt. Einige davon wegen Betrugs im Internet. In dem Bereich sind die Zahlen besonders gestiegen.

Die Verbraucherzentrale verzeichnete 2025 etwas mehr Anfragen von Verbrauchern als 2024. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Verbraucherzentrale verzeichnete 2025 etwas mehr Anfragen von Verbrauchern als 2024. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen haben sich 2025 deutlich öfter mit Anfragen und Beschwerden zu Kriminalität und Betrug im Internet an die Verbraucherzentrale gewandt als im Jahr zuvor. Es falle auf, dass die Themen «aufgedrängte Verträge und Kriminalität und Betrug im Internet» überproportional angestiegen seien, sagte Philipp Wendt, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen.

Die Anfragen, Beratungen und Beschwerden in dem Bereich seien im Vergleich zum Vorjahr um etwa 50 Prozent hochgegangen. «Aus unserer Sicht ist das Problem Betrug im Internet ein Riesenproblem für Verbraucherinnen und Verbraucher», sagte Wendt. 

Insgesamt wandten sich nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr rund 93.500 Menschen an die Verbraucherzentrale Hessen. Das seien etwa 4.000 Kontakte und damit vier Prozent mehr gewesen als 2024, sagte Wendt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Beratung zu Energiethemen rückläufig
Verbraucherzentrale

Beratung zu Energiethemen rückläufig

Etwa 51.000 Menschen nutzten 2024 Beratungsangebote der Verbraucherzentrale Hessen. Die besonders gefragten Themen haben sich inzwischen aber geändert.

16.07.2025

Verbraucher haben etwas besseres Internet
Festnetz-Internet

Verbraucher haben etwas besseres Internet

Einen teuren Vertrag über richtig gutes Internet abschließen, dann aber nur Mittelmaß oder noch Schlechteres bekommen? Ein Ärgernis. Nun aber zeigen Zahlen, dass sich die Situation verbessert hat.

26.06.2025

Viele Verbraucher fallen auf Fake-Shops im Internet herein
Schäden bis zu 10.000 Euro

Viele Verbraucher fallen auf Fake-Shops im Internet herein

Der Online-Handel boomt - und lockt Kriminelle an. Immer wieder werden Verbraucher zu Betrugsopfern. Das kann teuer werden.

14.05.2025

Etwas weniger Beratungen bei hessischer Verbraucherzentrale
Verbraucherschutz

Etwas weniger Beratungen bei hessischer Verbraucherzentrale

Die Zahl der Beratungen bei der hessischen Verbraucherzentrale ist leicht zurückgegangen. In welchen Bereichen ist die Nachfrage besonders hoch? Und wie steht es um die Versorgung auf dem Land?

04.07.2024

Verbraucherzentrale

Experten rechnen mit hoher Nachfrage nach Energieberatung

04.07.2023