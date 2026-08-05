Verdacht auf Tötungsdelikt – Polizei nimmt 23-Jährigen fest
Mitten in der Nacht stirbt eine verletzte Frau in Hanau. Spuren deuten auf eine Gewalttat hin. Kurz nach ihrem Tod gibt es eine Festnahme.
Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Frau in Hanau hat die Polizei einen 23-Jährigen unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts festgenommen. Rettungskräfte fanden die 37-Jährige in der Nacht zum Mittwoch mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus, die auf eine Gewalttat hindeuteten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Frau starb wenig später.
Kurz darauf nahmen die Ermittler den 23 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand standen der Tatverdächtige und die Verstorbene in einer persönlichen Beziehung», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum genauen Tathergang dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.