Kriminalität

Verdächtiger nach Angriff mit Holzstock in U-Haft

Fünf Menschen verabreden sich zu einem Treffen mit einem 24-Jährigen. Dieser wird brutal mit Messer, Machete und Holzstock angegriffen.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger befindet sich seit Montag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft war er Teil einer Gruppe, die einen 24-Jährigen mit einem Messer, einer Machete und einem Holzstock angegriffen hatten.

Demnach traf sich die Gruppe am Sonntag mit dem 24-Jährigen in Ulm. Das Gespräch eskalierte zu einem Streit, bei dem die Gruppe den Mann angriff. Er sei in eine Tankstelle geflohen. Dort habe ein Tankstellenmitarbeiter die Polizei gerufen. 

Der 29-Jährige, der das Opfer mutmaßlich mit einem Stock angegriffen hatte wurde bei der Fahndung festgenommen. Die Polizei ermittelte außerdem einen 26-jährigen Beteiligten, der mit Schnittwunden ins Krankenhaus kam. Seine Rolle in der Auseinandersetzung sei noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Messerangriff in Ulm: Weiterer Verdächtiger in U-Haft
Opfer schwer verletzt

Nach Messerangriff in Ulm: Weiterer Verdächtiger in U-Haft

Vor einer Woche wird ein Mann in einer Unterführung angegriffen und schwer verletzt - inzwischen ist ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft. Videoaufnahmen spielen dabei eine zentrale Rolle.

17.04.2026

Angriff im Schulzentrum Ulm führt zu Polizeieinsatz
Gewalt unter Jugendlichen

Angriff im Schulzentrum Ulm führt zu Polizeieinsatz

Polizei-Großeinsatz in Ulm: Ein 15-Jähriger stürmt eine Schule und attackiert einen Schüler. Was hinter dem Vorfall steckt, ist noch unklar.

27.01.2026

Männer sollen Gruppe mit Machete bedroht haben
Bedrohung

Männer sollen Gruppe mit Machete bedroht haben

Die Tatverdächtigen werden festgenommen. Die Machete stellt die Polizei sicher. Noch sind etliche Fragen offen.

28.12.2025

Mann nach Messer-Angriff in Gemeinschaftsunterkunft in Haft
Kreis Esslingen

Mann nach Messer-Angriff in Gemeinschaftsunterkunft in Haft

In Ostfildern wird ein Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

13.03.2025

Duisburg

Nach Bluttat in Fitnessstudio: Verdächtiger in U-Haft

Fast eine Woche nach dem blutigen Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio ist ein 26-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Zwei Bekannte hätten ihn «100-prozentig wiedererkannt»

24.04.2023