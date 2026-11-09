Brandstiftung

Verdächtiger nach Feuer auf Firmengelände in Fachklinik

Auf dem Gelände einer Firma für Schwimmbadtechnik brennen mehrere Fahrzeuge. Kurz darauf stellt sich ein Verdächtiger. Jetzt hat ein Ermittlungsrichter entschieden, wie es mit ihm weitergeht.

Bei dem Brand war laut Polizei am Sonntagmorgen ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bei dem Brand war laut Polizei am Sonntagmorgen ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Nach einem Feuer auf einem Firmengelände in Aschaffenburg ist der mutmaßliche Brandstifter in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter habe einen entsprechenden Unterbringungsbefehl am Montag erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Kripo ermittelt weiter in dem Fall.

Der 44-Jährige war am Sonntag festgenommen worden, nachdem er sich den Angaben der Polizei zufolge selbst bei der Bundespolizei in Aschaffenburg gestellt hatte. Der Mann soll demnach auf dem Gelände einer Firma für Schwimmbadtechnik mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt haben. 

Nach ersten Erkenntnissen brannten laut Polizei ein Lastwagen, ein Transporter und zwei Gabelstapler. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden werde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt, sagte ein Polizeisprecher.

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