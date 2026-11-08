Tatverdächtiger stellt sich nach Feuer auf Firmengelände

Aschaffenburg (dpa) - Auf einem Firmengelände in Aschaffenburg sind mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter stellte sich nach Angaben eines weiteren Polizeibeamten bei der Bundespolizei in Aschaffenburg.

Der Mann soll auf dem Gelände einer Firma für Schwimmbadtechnik mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten demnach zwei Transporter und zwei Gabelstapler. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen laufen laut dem Sprecher. Auch die Kriminalpolizei sei involviert.