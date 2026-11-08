Brandstiftung

Tatverdächtiger stellt sich nach Feuer auf Firmengelände

Auf dem Gelände einer Firma für Schwimmbadtechnik stehen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Kurz darauf stellt sich ein Tatverdächtiger. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Firmengelände. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Firmengelände. (Symbolbild)

Aschaffenburg (dpa) - Auf einem Firmengelände in Aschaffenburg sind mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter stellte sich nach Angaben eines weiteren Polizeibeamten bei der Bundespolizei in Aschaffenburg.

Der Mann soll auf dem Gelände einer Firma für Schwimmbadtechnik mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten demnach zwei Transporter und zwei Gabelstapler. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen laufen laut dem Sprecher. Auch die Kriminalpolizei sei involviert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand auf Firmengelände in Heuchelheim
Rauch

Brand auf Firmengelände in Heuchelheim

Ein technischer Defekt könnte das Feuer auf einem Firmengelände in Heuchelheim ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern an.

24.10.2026

Minister spricht von «Brandanschlag» auf Firmengelände
Ermittlungen laufen

Minister spricht von «Brandanschlag» auf Firmengelände

Ein Feuer beschädigt Fahrzeuge bei Heidelberg Materials, die Polizei prüft ein Bekennerschreiben. Hessens Innenminister Poseck sieht einen «schweren Angriff auf ein mittelständisches Unternehmen».

03.09.2026

Brandstiftung in Abtsteinach: Staatsanwaltschaft stellt trotz Hinweisen Ermittlungen ein
„Wir gehen von einer Brandstiftung aus“

Brandstiftung in Abtsteinach: Staatsanwaltschaft stellt trotz Hinweisen Ermittlungen ein

Ein Fiat brennt, eine Tür wird beschmiert, Hinweise gehen ein – doch am Ende bleibt vieles offen. Warum die Staatsanwaltschaft das Verfahren nun beendet.

01.07.2026

Brandstiftung auf Firmengelände? Tatverdächtiger in U-Haft
Polizei ermittelt

Brandstiftung auf Firmengelände? Tatverdächtiger in U-Haft

Mit Spiritus soll ein 44-Jähriger ein Feuer an einem Rolltor gelegt haben. Wenig später wird er gefasst. Wie ihm die Ermittler auf die Spur kamen und welchen Bezug er zu dem Unternehmen hat.

22.05.2026

Heidelberg: Mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände in Brand geraten
Update

Heidelberg: Mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände in Brand geraten

Ein Feuer auf einem Firmengelände in Heidelberg hat am Samstagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Jetzt wurde die Schadenssumme bekannt.

29.11.2025