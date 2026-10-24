Rauch

Brand auf Firmengelände in Heuchelheim

Ein technischer Defekt könnte das Feuer auf einem Firmengelände in Heuchelheim ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bei dem Brand wurde niemand verletzt. (Symbolbild)

Heuchelheim (dpa/lhe) - Auf dem Gelände einer Firma in Heuchelheim im Landkreis Gießen hat es gebrannt. Aufgrund einer zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung seien Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte die Polizei mit. Diese Warnung sei wieder aufgehoben worden. 

Mutmaßlich sei das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern laut Polizei an. Verletzt worden sei niemand. Angaben zur Schadenshöhe konnten bislang keine gemacht werden.

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