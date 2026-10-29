Verdi-Warnstreik: Fahrtausfälle im SWEG-Bahnverkehr möglich
Wegen eines Verdi-Warnstreiks fallen in Baden-Württemberg Bahnfahrten der SWEG möglicherweise aus. Diese Strecken könnten laut dem Unternehmen davon betroffen sein.
Lahr/Stuttgart (dpa/lsw) - Der Bahnbetreiber SWEG hält wegen eines Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft Verdi heute Ausfälle im Bahnverkehr für möglich. Auch im Zugverkehr anderer Bahnunternehmen könne es Einschränkungen geben. Der SWEG-Busverkehr sei von dem Warnstreik nicht betroffen, teilte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) weiter mit.
Ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte am Morgen auf Anfrage, dass der Warnstreik an allen beteiligten Standorten begonnen hat.
Auf diesen SWEG-Bahnstrecken kann es nach Angaben der SWEG zu Ausfällen kommen:
- Bad Krozingen - Münstertal
- Endingen - Breisach
- Achern - Ottenhöfen
- Biberach - Oberharmersbach
- Hechingen - Gammertingen
Betroffen sein könne auch der Zugverkehr etwa der Schwäbischen Alb-Bahn auf der Strecke Gammertingen - Engstingen und der DB Regio auf der Strecke Endingen - Gottenheim. Zu Einschränkungen könne es auch auf diesen Strecken kommen: Tübingen - Hechingen - Albstadt - Sigmaringen sowie Aalen - Ulm und Munderkingen - Ulm.
Verdi rief die Beschäftigten der SWEG Schienenwege GmbH - eine SWEG-Tochter, welche die Eisenbahninfrastruktur auf verschiedenen Strecken in Baden-Württemberg betreibt - zum Warnstreik auf. Laut SWEG richtet sich der Streikaufruf an die Zugleitstellen in Endingen am Kaiserstuhl und Gammertingen sowie an die Hauptverwaltung der SWEG Schienenwege GmbH in Lahr (Ortenaukreis). Hintergrund ist Verdi zufolge die bundesweite Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag, in der bislang keine Einigung mit den Arbeitgebern erzielt wurde.