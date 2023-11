Verdi will pauschale Erhöhungen im Bewachungsgewerbe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im hessischen Bewachungsgewerbe geht die Gewerkschaft Verdi mit der Forderung nach pauschalen Stundenlohnerhöhungen in die Tarifverhandlung. Die rund 30.000 Beschäftigten der Branche seien von der Inflation hart getroffen und bräuchten deutlich höhere Löhne, erklärte Verhandlungsführer Mathias Venema am Montag.

Menschen mit einem bisherigen Stundenlohn von unter 14 Euro sollen demnach 2,50 Euro mehr in der Stunde erhalten, fordert die Gewerkschaft. Fachkräfte mit mehr als 14 Euro in der Stunde sollen nach den Vorstellungen künftig 3,50 Euro mehr erhalten. Die Gespräche beginnen am Mittwoch in Raunheim bei Frankfurt.