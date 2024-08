Verein Mehr Demokratie kritisiert Reform bei Bürgerbegehren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Einschätzung des Vereins Mehr Demokratie könnte zukünftig in Hessen mehr als jedes zehnte Bürgerbegehren wegfallen. Landesvorstandssprecher Matthias Klarebach erklärte in Wiesbaden: «Die geplante Reform der Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Hessen stellt einen starken Einschnitt in die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger dar.» Es gebe eine nicht zu begründende Angst vor direkter Demokratie in Kommunen. Klarebach kritisierte: «Die Landesregierung begibt sich mit ihrer Reform auf einen Irrweg.»