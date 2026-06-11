Verengte Fahrstreifen wegen Bauarbeiten auf A5-Abschnitt

Langen (dpa/lhe) - Autofahrer werden auf der Autobahn 5 zwischen Weiterstadt und der Anschlussstelle Langen/Mörfelden in diesem Sommer Geduld brauchen. Von Mitte Juni bis voraussichtlich Ende August werden alle Fahrbahnen auf einer Gesamtlänge von etwa vier Kilometern erneuert, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A5 ist in diesem Abschnitt vierspurig.

Der erste Bauabschnitt soll am kommenden Mittwoch (17. Juni) starten. Zwischen 5.00 und 11.00 Uhr stehen dem Verkehr dann in beide Richtungen vier verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Anschließend bis am nächsten Morgen um 5.00 Uhr führen in Richtung Basel vier und in Richtung Frankfurt drei jeweils verengte Fahrstreifen.

Der Start für den zweiten Bauabschnitt ist für den 14. August geplant. Dann sollen in beiden Fahrtrichtungen jeweils vier verengte Fahrbahnen befahren werden können.