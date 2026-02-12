Verkehr

Verfolgungsjagd: Deutscher unter Verdacht des Mordversuchs

Die Sperrung einer Autobahn in Österreich wegen einer Baustelle ignorierte der 29-Jährige. Er soll auf einen Arbeiter zugerast sein. Danach lieferte er sich eine lange Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Nach einer Verfolgungsjagd über 160 Kilometer ermittelt die Polizei in Österreich gegen einen deutschen Raser wegen des Verdachts des Mordversuchs Foto: Matthias Röder/dpa
Nach einer Verfolgungsjagd über 160 Kilometer ermittelt die Polizei in Österreich gegen einen deutschen Raser wegen des Verdachts des Mordversuchs

Wels (dpa) - Nach einer 160 Kilometer langen Verfolgungsjagd in Österreich ermittelt die Polizei gegen einen Raser aus Deutschland wegen Mordversuchs. Der 29-Jährige aus dem hessischen Dietzenbach sei in einer Baustelle direkt auf einen Bauarbeiter zugefahren, berichtete die Staatsanwaltschaft Wels.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Vorfall spielte sich auf der Westautobahn bei Wels westlich von Linz ab. Dort war den Angaben zufolge wegen Bauarbeiten ein Streckenabschnitt durch zwei Polizeifahrzeuge komplett gesperrt worden. Der Fahrer aus Deutschland habe die Sperre jedoch missachtet. Danach soll er den Bauarbeiter mit hohem Tempo ins Visier genommen haben. Der Mann habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können, so die Staatsanwaltschaft weiter. 

Anschließend lieferten sich der 29-Jährige und die Polizei eine Verfolgungsfahrt über 160 Kilometer. Dabei soll der Flüchtige drei Polizeifahrzeuge gerammt und beschädigt haben. Der Raser sitze nun in Untersuchungshaft, hieß es vonseiten der Justiz. Gegen ihn werde außerdem wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle - Verfolgungsjagd
Frankfurt am Main

Fahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle - Verfolgungsjagd

Sie gefährdet andere Fahrer auf der Autobahn. Dann flüchtet sie vor der Polizei. Nun wird gegen sie ermittelt.

24.05.2025

Verfolgungsjagd auf A9: Polizei stoppt Lkw mit Nagelsperre
Großeinsatz auf der Autobahn

Verfolgungsjagd auf A9: Polizei stoppt Lkw mit Nagelsperre

Über 120 Kilometer und mit Hubschraubern verfolgt die Polizei einen Lkw quer durch Sachsen-Anhalt. Erst Nagelsperren können ihn stoppen. Das Motiv des Fahrers gibt Rätsel auf.

19.03.2025

Polizei

Verfolgungsjagd endet in Sackgasse

14.01.2024

Verkehr

Raser baut während Verfolgungsjagd mit Polizei zwei Unfälle

02.05.2023

Verkehr

Unter Drogen und zu schnell: Polizei stoppt Raser auf A4

13.04.2023