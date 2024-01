Verfolgungsjagd endet in Sackgasse

Erbach (dpa/lhe) - Eine Verfolgungsjagd ist in Südhessen in der Nacht zum Sonntag in einer Sackgasse geendet. Ein 18-Jähriger war einer Streife auf der Bundesstraße 45 zwischen Erbach und Bad König zunächst wegen eines laut Polizei rücksichtslosen Überholmanövers aufgefallen, wie die Ermittler mitteilten. Sie wollten ihn kontrollieren, doch der junge Mann gab kräftig Gas. Er habe innerorts auf bis zu 160 Stundenkilometer beschleunigt, außerorts sei er bis zu 220 Stundenkilometer schnell unterwegs gewesen. Die Verfolgungsjagd endete schließlich im Bad Königer Stadtteil Zell, nachdem der 18-Jährige in eine Sackgasse gefahren war. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.