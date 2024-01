Verfolgungsjagd endet mit Schüssen

Kassel/Schauenburg (dpa/lhe) - Mit mehreren Schüssen auf ein Auto haben Polizisten eine Verfolgungsfahrt auf einem Klinikgelände in Kassel beendet. Ein 51 Jahre alter Mann am Steuer des Wagens wurde am Sonntag unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach mit leichten Verletzungen am Auge in ein Krankenhaus. Auch zwei Polizisten hätten bei dem Einsatz, der am Vormittag in Schauenburg im Kreis Kassel begonnen hatte, leichte Blessuren erlitten.