Fünf junge Männer

Verfolgungsjagd nach Schilderdiebstahl im Hohenlohekreis

Mit mehreren gestohlenen Schildern im Auto versuchen fünf junge Männer, einer Polizeistreife in Öhringen zu entkommen.

Die Streife hat das flüchtende Auto verfolgt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Streife hat das flüchtende Auto verfolgt. (Symbolbild)

Öhringen (dpa/lsw) - Mit mehreren gestohlenen Verkehrsschildern im Auto haben sich fünf junge Erwachsene eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Hohenlohekreis geliefert. Die Männer hätten zuvor während ihrer Fahrt eigenen Aussagen zufolge immer wieder angehalten, um Schilder und Leitpfosten mitzunehmen, teilte die Polizei mit. In Öhringen habe der Fahrer dann eine Streife gesehen und daraufhin Gas gegeben.

Mit bis zu 90 Stundenkilometern habe er versucht, zu flüchten, hieß es. Schlussendlich habe er das Auto doch angehalten. Bei der Kontrolle fanden die Beamten dann das Diebesgut. Die Insassen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren waren zudem leicht alkoholisiert.

