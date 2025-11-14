Vergewaltigung im Parkhaus - 22-Jähriger vor Gericht

Bild
Verbrechen

Seit Mai sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Seit Mai sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
22-Jähriger steht nach Parkhaus-Vergewaltigung vor Gericht
Verbrechen

22-Jähriger steht nach Parkhaus-Vergewaltigung vor Gericht

Im Frankfurter Landgericht beginnt ein Prozess: Ein 22-Jähriger soll eine Frau nach einem Streit im Parkhaus attackiert und vergewaltigt haben. Die beiden hatten sich erst kurz zuvor kennengelernt.

14.11.2025

