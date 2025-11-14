Verbrechen Vergewaltigung im Parkhaus - 22-Jähriger vor Gericht Nach einem gemeinsamen Discobesuch gehen vier Menschen in ein Parkhaus. Was geschieht dort? 14.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Arne Dedert/dpa Seit Mai sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Verbrechen 22-Jähriger steht nach Parkhaus-Vergewaltigung vor Gericht Im Frankfurter Landgericht beginnt ein Prozess: Ein 22-Jähriger soll eine Frau nach einem Streit im Parkhaus attackiert und vergewaltigt haben. Die beiden hatten sich erst kurz zuvor kennengelernt. 14.11.2025 Polizei Mutmaßliche Vergewaltigung in Gießen: Verdächtiger in U-Haft Auf einem Feldweg soll eine Frau vergewaltigt worden sein. Die Ermittler fahnden mit einem Phantombild - und machen einen Verdächtigen ausfindig. 28.03.2024 Baden-Württemberg Prozess in Mosbach wegen Geiselnahme und Vergewaltigung Ein 38-Jähriger soll Frauen in sein Haus in Walldürn gelockt, als Geiseln genommen und vergewaltigt haben. Der Prozess hat vor dem Landgericht Mosbach begonnen - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 01.02.2024 Landgericht Frankfurt Totschlagsversuch und Vergewaltigung: 26-Jähriger schweigt 07.11.2023 Gerichtsprozess Prozess um Mord und Vergewaltigung Zwei Jahre nach dem Mord an einer Frau im Frankfurter Ostend steht nun der mutmaßliche Täter vor Gericht. Der Mann hüllt sich zum Prozessauftakt in Schweigen. 29.03.2023