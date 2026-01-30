Verkehrschaos wegen Feuer in Mannheimer Innenstadt
Wegen eines Brandes in einem Gebäudekomplex am Bismarckplatz kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Mannheim (dpa/lsw) - In der Innenstadt von Mannheim ist in einem Gebäudekomplex ein Brand ausgebrochen. Die betroffene Straße Bismarckplatz ist stadtauswärts wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch in den umliegenden Straßen gibt es wegen des Einsatzes Verkehrsbeeinträchtigungen.
Der Brandort - ein Geschäftsgebäude - befindet sich gegenüber vom Hauptbahnhof. Die Brandursache und ob es Verletzte gibt, blieb vorerst vollkommen unklar. Auch in welcher Etage das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. Am Nachmittag war die Feuerwehr dabei die Flammen zu löschen. In dem Gebäude befinden sich Gewerbeeinheiten.