Verkehrsministerium: Keine Flaute am Kasseler Flughafen

Kassel (dpa/lhe) - Das hessische Verkehrsministerium weist Befürchtungen einer Flaute am Kasseler Flughafen zurück. Es gebe keine Entwicklung, wonach hier vom Winterflugplan 2024/25 an voraussichtlich keine regelmäßigen Flugverbindungen mehr angeboten würden, teilte das Ministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Es verwies auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag: «Der Flughafen Kassel-Calden ist ein wichtiges nordhessisches Infrastrukturprojekt, welches wir weiterhin stärken wollen.»