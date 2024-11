Verkehrsverbände machen Vorschläge für schnelleren Radwegbau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nur rund jede zehnte Landesstraße in Hessen hat nach Angaben von zwei Verkehrsverbänden einen Radweg - beide Vereine haben deshalb Vorschläge für eine raschere Erhöhung dieser Quote präsentiert. «Radwege dienen der Verkehrssicherheit und dem Klimaschutz und sind daher gegenüber anderen Landnutzungen zu priorisieren», forderte der Vorsitzende des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) Hessen, Ansgar Hegerfeld, in Wiesbaden. «Wir schlagen daher eine Festschreibung des überragenden öffentlichen Interesses für Radwege vor.»